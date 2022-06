Tchad : Djougou Sud, village à l'Est de Mao, bénéficie d'un forage grâce à un ministre

Un forage a été inauguré la semaine dernière à Djougou Sud à l'Est de Mao. C'est le préfet du département du Kanem Centre, Brahim Alifa Ali, qui a présidé la cérémonie, en présence du maire 1er adjoint de la commune de Mao, Batrane Ali Moussa, des autorités traditionnelles et des représentants de la société civile.



D'une valeur de 7 millions de Fcfa, ce forage alimenté par des panneaux solaires est l'œuvre du ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Djadda Kampard.



Le chef du village de Djougou Sud, Ali Saleh a remercié le donateur pour ses œuvres salvatrices.



Prenant la parole, le préfet du Kanem Centre, Brahim Alifa Ali a demandé à la population de Djougou Sud d'utiliser ce forage dans le bon sens.