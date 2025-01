Tchad : Double sélection au FESPACO 2025, une fierté nationale !

Cette double sélection est une véritable consécration pour le cinéma tchadien, qui voit ainsi ses talents reconnus au niveau continental. Les réalisateurs Achille Ronaimou et Salma Khalil, ainsi que leurs équipes, ont su séduire le jury du FESPACO grâce à la qualité de leurs œuvres.



Les réalisateurs tchadiens Achille Ronaimou et Salma Khalil, auteurs des films sélectionnés pour le FESPACO 2025.



DIYA, un long-métrage de fiction, et MADJBARA, un film d'animation, témoignent de la diversité créative du cinéma tchadien et de sa capacité à aborder des thèmes variés. Ces deux œuvres promettent de faire découvrir au public du FESPACO la richesse culturelle et la vitalité de la scène cinématographique tchadienne.





Cette double sélection est une source de fierté pour l'ensemble du peuple tchadien et un encouragement pour les jeunes talents désireux de se lancer dans l'aventure cinématographique. Elle témoigne également du dynamisme de la culture tchadienne et de sa capacité à rayonner au-delà des frontières nationales.