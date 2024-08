Tchad – Doum-Doum : Les pluies torrentielles détruisent les cultures et mettent à mal la population

« De nombreuses mûres n'ont pas survécu aux conditions météorologiques extrêmes, entraînant des pertes significatives pour les agriculteurs locaux. La population de Doum-Doum se retrouve en difficulté et appelle à l'assistance pour surmonter cette crise agricole », a rapporté à Alwihda Info, Adam Soumaïla, habitant de la ville de Doum-Doum.



Les habitants de Doum-Doum expriment une grande inquiétude face aux conséquences de ces pluies sur leur sécurité alimentaire et leur subsistance. Des mesures d'aide sont nécessaires pour soutenir la communauté touchée et encourager la reprise des activités agricoles.