Tchad : Dounia Massing Daouda intronisé chef de canton de Gouin au Mayo Kebbi Ouest

Le canton Gouin, dans la sous-préfecture de Torrock, a un nouveau chef depuis ce mercredi 24 avril 2024.



En effet, Dounia Massing Daouda y a pris les rênes du canton, en lieu et place de son père décédé.



Suivant les rites traditionnels Moundang, Dounia Massing Daouda a été intronisé ce mercredi 24 avril 2024 avec tous les honneurs.



Plusieurs autorités du Tchad et du Cameroun ont fait le déplacement de Gouin, pour exprimer leur solidarité et leur unité à Sa Majesté Dounia Massing Daouda.