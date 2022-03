Tchad : Dourwé Fadandi intronisé chef de canton Youé au Mayo Kebbi Est

Le gouverneur du Mayo Kebbi Est, Mahamat Zène Alhadj Yaya, a félicité le nouveau chef de canton pour sa nomination à la tête de Youé. Il a rappelé qu'être un chef traditionnel est un grand défi avec des lourdes responsabilités, notamment vis-à-vis de la loi.



Le gouverneur a préconisé de faire baisser la mortalité infantile et assurer la sécurité de la population. Il a demandé au chef de canton d'être patient et impartial, de ne pas catégoriser les gens et d'être disponible pour la population.



Pour sa part, le chef de canton de Youé, Dourwé Fadandi, a indiqué qu'il sera à la disposition de son peuple.



Après le discours du nouveau chef de canton, des convives du BET et de la communauté arabe ont offert des cadeaux (un chameau, un cheval et des objets).