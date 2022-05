Tchad : Dr. Djiddi Ali Sougoudi nommé coordinateur du programme de lutte contre le Sida

Aux termes d’un arrêté ministériel, Dr. Djiddi Ali Sougoudi est nommé coordinateur du Programme national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles.



Cette nomination intervient un peu plus d’un mois après son départ du gouvernement au sein duquel il a occupé le poste de secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale.