Tchad : Dr. Djiddi Ali Sougoudi réagit à son départ du gouvernement

"Dr. Djiddi, ayant appris ton départ du Gouvernement, je voudrais t'exprimer toute mon amitié et toute ma reconnaissance pour le dévouement dont tu as fait preuve au service de notre système de santé. Bien sûr, on n'était pas d'accord sur tout, car chacun avait sa manière d'apprécier, de juger et de s'exprimer sur le cours des choses. Tu as irrité beaucoup de nos compatriotes par ta franchise mais tu en a séduit beaucoup d'autres par ta liberté de penser".

"Je peux humblement témoigner de ton professionnalisme qui frise l'idéalisme, de ta passion exigeante pour la Santé et de ta rectitude morale. Tu es une chance incomprise. Heureusement que tu n'es pas perdu pour nos structures sanitaires. Je te souhaite le meilleur. Il n'y a que la mort qui est irréversible. Dieu est aux commandes".

Dr. Djiddi Ali Sougoudi, membre du gouvernement sous la période de transition mais également sous la présidence du défunt Idriss Deby, a réagi sur sa page Facebook à son remplacement. "Je quitte le gouvernement en gardant mon honnêteté, ma franchise et surtout ma conviction inébranlable pour l’équité et la transparence dans les ressources publiques dédiées à la santé. Servir, c’est aussi partir sans casseroles!", a dit Dr. Djiddi Ali Sougoudi.L'ex-ministre de la Santé publique et actuel directeur de cabinet civil à la Présidence, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a également réagi au départ de Dr. Djiddi Ali Sougoudi du gouvernement :Sur sa page Facebook, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a témoigné de son professionnalisme, indiquant qu'il est une "chance incomprise" :