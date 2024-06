Tchad : Dr. Gotoum Nadjinangar et Abdel Sadic Mahamat Issa nommés à la tête du jury du bac 2024

Titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, Dr. Gotoum Nadjinangar est une figure reconnue dans le domaine de l'éducation au Tchad. Il cumule une riche expérience en tant qu'enseignant, chercheur et administrateur pédagogique. Son expertise et son leadership font de lui un choix pertinent pour présider le jury du baccalauréat cette année.



M. Abdel Sadic Mahamat Issa, quant à lui, apporte au jury du baccalauréat ses compétences en gestion et en administration. Son expérience professionnelle dans le secteur éducatif sera un atout précieux pour le bon déroulement des examens.



Un duo au service d'un baccalauréat de qualité



La nomination de Dr. Gotoum Nadjinangar et de M. Abdel Sadic Mahamat Issa à la tête du jury du baccalauréat 2024 suscite l'espoir d'une organisation exemplaire des examens. Leur engagement et leur expertise garantissent un baccalauréat de qualité, juste et transparent, pour tous les candidats.