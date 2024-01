Cependant, la place très convoitée de Premier Ministre, chef du gouvernement, ne fait plus l'objet de débat, mais soulève des questions cruciales. Le Dr. Masra Succès, un opposant farouche qui a critiqué le régime du Déby père et du Déby fils, aura-t-il le pouvoir de redresser tous les secteurs du pays qui sont depuis longtemps en difficulté ?



Depuis la phase 2 de la transition, les signes de détresse sont évidents, en particulier la vie chère. La pauvreté s'étend, touchant de plus en plus de familles, tandis que les inégalités sociales augmentent, laissant la majorité des Tchadiens dans le désarroi. Les problèmes d'insécurité se propagent, devenant un phénomène national qui perturbe la vie quotidienne sur tout le territoire, y compris les conflits entre éleveurs et agriculteurs, les enlèvements, les vols à main armée, et d'autres problèmes.



Face à ce constat alarmant, les attentes envers les prétendants et les nouveaux membres du gouvernement sont élevées. La population souhaite voir émerger des personnalités capables de redresser le pays, en mettant particulièrement l'accent sur les aspects sociaux.



Cependant, le Tchad figure actuellement parmi les pays les plus pauvres du monde, avec une population qui souffre de la faim. C'est un défi majeur que les nouvelles autorités devront relever.



Au-delà des compétences techniques, la population aspire à des dirigeants intègres et déterminés à lutter contre la corruption, les détournements de fonds destinés aux projets, et les nominations familiales, notamment lorsque le directeur général est le père et la secrétaire est une cousine. Pour cette nouvelle ère, il est impératif que le nouveau gouvernement soit composé de personnalités dévouées, compétentes et résolument tournées vers l'intérêt général.



Le chômage croissant, la destruction de plusieurs filières d'exportation et la détérioration des conditions de vie exigent des solutions concrètes et un leadership fort et conscient, que le Dr. Masra Succès semble être capable d'apporter.



Cependant, alors que les noms des membres du nouveau gouvernement commencent à se dessiner, la population reste attentive, espérant que ce gouvernement issu de la nouvelle constitution marquera le début d'une ère de progrès et de réformes bénéfiques pour le bien-être de la population tchadienne qui vit difficilement au quotidien. Néanmoins, il est important de rappeler qu'on ne peut juger un maçon qu'au pied du mur, et que le niveau d'études et l'expérience du Dr. Masra Succès demeurent des atouts pour un Tchad refondé.