Tchad : Dr. Ramadji propose l'apprentissage obligatoire du français et de l'arabe après le baccalauréat

Dr. Alfred Ramadji, participant au dialogue national, propose d'instaurer un système obligatoire d'apprentissage du français ou de l'arabe après le baccalauréat, pendant un an. "Que ce soit obligatoire comme le service militaire. Que l'État puisse donner des bourses pendant une année pour étudier le français ou l'arabe", suggère Dr. Alfred Ramadji. "Dans cinq, 10 ans, on n'entendra plus jamais parler du problème de bilinguisme. Allons au concret si nous voulons vraiment résoudre ce problème. Et c'est possible", conclut-il.