Tchad : Dr Succès Masra demande un engagement concret en faveur de la démocratie

Le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, a réagi ce 6 juillet 2023 aux propos de l'ambassadeur américain prononcés la veille, appelant à plus de démocratie et de développement au Tchad et soulignant l'importance d'un Tchad où le peuple peut choisir ses dirigeants par le biais démocratique, plutôt que par la force de groupes qui monopolisent le pouvoir depuis des décennies.



Dans sa déclaration, Dr Succès Masra a rappelé les événements tragiques du 20 octobre, notamment devant l'ambassade des États-Unis à N'Djamena, où des civils non armés, réclamant la démocratie et le droit de choisir leurs dirigeants dans la justice et l'égalité, ont été victimes de massacres perpétrés par des hommes armés.



Malheureusement, ces actes de violence se sont répétés quelques mois plus tard, dans le sud du pays, avec près de 100 personnes supplémentaires tuées, y compris des pasteurs, en plus des plus de 300 victimes du 20 octobre.



Le président du parti Les Transformateurs a souligné que le moment était venu, pour tous les partenaires et amis du peuple tchadien, de passer des paroles aux actes, et de soutenir les aspirations démocratiques, la justice et l'égalité du peuple tchadien dans le choix de ses dirigeants.