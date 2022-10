Tchad : Dr. Tom Erdimi à la tête d'un ministère d'État face aux défis de l'Enseignement supérieur

Les grandes attentes des étudiants tchadiens



Parmi les grandes attentes du milieu estudiantin : le rétablissement de la bourse d'études mais aussi l'amélioration des conditions d'études. La bourse d'études est une doléance qui a été exprimée à plusieurs reprises aux assises nationales. Elle a été supprimée en 2016 à la suite d'une série de mesures budgétaires restrictives. Cette préoccupation a été notamment portée au dialogue national par Bourkou Louise Ngaradoumri, nouvelle secrétaire d'État à la Justice et aux Droits humains.



17 ans d'exil



Âgé de 67 ans, Dr. Tom Erdimi est un ancien professeur à la Faculté des sciences exactes et appliquées de l'Université de N'Djamena. Il a été le premier directeur de cabinet civil du défunt président Idriss Deby en 1991, et a ensuite occupé le poste de président de l'Université de N'Djamena de 1991 à 1994 ou encore directeur général de la Coton Tchad.



Dr. Tom Erdimi a représenté le Tchad auprès du consortium pétrolier Exxon à Houston en 1997, en tant que coordonnateur national du projet pétrolier de Doba.



En 2007, deux ans après son départ en rébellion, il avait été condamné à mort par contumace pour tentative de déstabilisation des institutions de l'État.



L’ex-opposant politico-militaire, cofondateur du mouvement UFR, Dr. Tom Erdimi a regagné le 16 septembre 2022 le Tchad, en provenance d’Égypte, après deux ans de détention pour "atteinte à la sécurité d'État".



Le 13 septembre, le Journal officiel égyptien a publié la décision du président Abdel Fattah El-Sisi accordant une grâce à plusieurs condamnés dont Dr. Tom Erdimi Betchi. Le lendemain, il a été libéré de prison. Dr. Tom Erdimi avait été arrêté fin 2020 en Égypte où il y séjournait avec un statut de réfugié.



Son frère, le chef du mouvement rebelle UFR, Timan Erdimi, avait demandé aux autorités tchadiennes d'entreprendre des démarches auprès des autorités égyptiennes pour la libération de son frère. Il avait notamment posé la libération de son frère comme une condition de sa participation au dialogue national.