Tchad : ENDEMA à N’Djamena, nouvelle étape pour le développement et la solidarité

Une cérémonie d'inauguration du bureau provincial de l'Entente pour le Développement, la Mutuelle et l'Assistance (ENDEMA) a eu lieu le 21 octobre 2022 à la bibliothèque nationale en présence de plusieurs responsables administratifs et politiques de la ville de N'Djamena.



Dans son discours, le président national de l'ENDEMA, Malloum Abba Oumar, a souligné “l'importance de notre devoir de contribuer à l'amélioration de la vie de nos concitoyens et à la réduction de l'analphabétisme”. Il a affirmé “notre détermination à unir nos efforts pour trouver des réponses à nos préoccupations et des solutions aux défis actuels. Nos principaux objectifs incluent la promotion de la paix, la coexistence pacifique et le vivre-ensemble. Nous sommes convaincus que chacun d'entre nous peut contribuer à faire progresser notre organisation vers un avenir prometteur. Nous avons déjà dépassé nos attentes en termes de réalisation, de qualité de travail et de talents déployés.”



La création d'Entente pour le Développement, la Mutuelle et l'Assistance est née d'une observation concrète de la nécessité d'un cadre d'entraide visant à promouvoir les valeurs culturelles au sein de la communauté.



Les objectifs sont de renforcer les liens de fraternité, de promouvoir la solidarité et l'entraide, de soutenir la réalisation de projets de développement, de lutter contre l'analphabétisme, de favoriser la citoyenneté par la communication et la sensibilisation, et de collaborer avec les pouvoirs publics, les ONG et d'autres associations partageant les mêmes objectifs.