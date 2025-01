Tchad : EPOZOP forme les femmes de Bébédjia sur les pratiques agroécologiques

Cette séance de formation, qui est la deuxième phase organisée par l'Entente des Populations de la Zone Pétrolière (EPOZOP), s’inscrit dans le cadre de l’information aux femmes des différentes organisations, notamment les associations, groupements et politiques, sur le sujet du changement climatique, et en particulier son impact sur l’agriculture et les actions à entreprendre pour réduire leur vulnérabilité et promouvoir davantage l’intégration de l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques.



Le chargé de formation à l’EPOZOP, Moyombaye Urbain, a éclairci l’auditoire sur le contexte et justification des changements climatiques au Tchad. Car selon lui, ce qui démontre des importants besoins d’investissements, d’innovations et de modernisation des secteurs de développement climato sensibles, afin de renforcer la résilience des communautés rurales et des écosystèmes.



Le facilitateur a entretenu les femmes sur les défis liés à la biodiversité, et à la gestion et prévention des risques hydro climatiques. D’une manière juste et claire, Moyombaye Urbain a expliqué aux participantes, les principaux enjeux et les pratiques agro écologiques. Pour finir, il a projeté un film sur les conséquences des inondations de 2022 dans la Nya, et les impacts biophysique et socio-économiques.



Lors des débats, les parties prenantes ont focalisé leurs préoccupations sur les principaux défis et solutions, et la vulnérabilité et résilience des communautés. Les participantes se disent satisfaites pour cette séance de formation et demandent aux organisateurs de pérenniser cette action.