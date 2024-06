Tchad : Éducation - Renforcement de la coopération entre le Tchad et l'Agence Française de Développement (AFD)

Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue la coopération en matière d'éducation et d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration.



Mise en œuvre effective du projet ALAPAJ (Améliorer les Apprentissages pour l'Autonomisation des Jeunes): Les discussions ont porté sur l'état d'avancement du projet ALAPAJ, co-financé par l'AFD et l'Union européenne. Ce projet vise à réduire l'analphabétisme et à améliorer la scolarisation des filles dans les provinces du Logone Oriental, du Mandoul, du Wadi Fira et du Ouaddaï. Les parties prenantes ont réitéré leur engagement à assurer une mise en œuvre efficace du projet pour atteindre les objectifs fixés.



Le point a été fait sur l'état d'avancement du projet ADELAC (Appui au Développement de l'Enseignement Laïc au Tchad). Ce projet, mis en œuvre dans la région du Lac, vise à améliorer l'accès à un enseignement de qualité et à renforcer les capacités des acteurs du système éducatif.



Les progrès réalisés dans le cadre du projet Saha Wa Tarbia ("Ensemble pour l'éducation" en arabe), mis en œuvre dans la région de Barh El Ghazel, ont également été discutés. Ce projet contribue à l'amélioration de la qualité de l'éducation et à la promotion de la scolarisation des filles dans la région.

Cette rencontre illustre l'engagement mutuel du Tchad et de l'AFD à renforcer leur coopération dans le domaine de l'éducation. Les projets discutés, notamment ALAPAJ, ADELAC et Saha Wa Tarbia, contribuent de manière significative à l'atteinte des objectifs du Tchad en matière d'accès à un enseignement de qualité pour tous les enfants, en particulier les filles et les enfants des zones les plus vulnérables.