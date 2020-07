Tchad - Éducation : les premiers mémoires de Master soutenus à l’Université d’Abéché

L'université Adam Barka d'Abéché (UNABA) organise les premières soutenances de mémoires de Master du 21 au 25 juillet 2020 dans la salle de l'amphithéâtre de médecine.



Ils sont au total 66 à soutenir durant ces cinq jours. Parmi ces 66 étudiants, 32 sont de la section française et 34 de la section arabe.



C’est le président de l'université Adam Barka d'Abéché, Pr. Mahamat seid Ali, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des premières soutenances des mémoires de Master.



Pr. Mahamat Seid Ali a, en cette circonstance solennelle, exprimé toute sa gratitude et ses sincères remerciements à tous ceux qui ont répondu promptement à l'invitation. Il a remercié tous les enseignants-chercheurs, les étudiants, le personnel d'appui, les parents et les amis, dont la présence réaffirme l'intérêt qu'ils accordent à l'Université et au-delà, contribue à la promotion de l'œuvre académique et à relever les défis de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur au Tchad à partir de l'UNABA.



Selon Pr. Mahamat Seid Ali, « c'est un sentiment de joie et d'allégresse, car ces travaux de recherches scientifiques abattus par ces lauréats éveillés et avertis de cycle de Master est un grand succès à l'heure de la renaissance en vue de contribuer efficacement au renforcement de la bonne gouvernance universitaire et au rayonnement de L'UNABA au plan national et international ».



Le président de l'UNABA s'est félicité des sacrifices méritants des étudiants pour avoir parachevé leur cursus universitaire, notamment celui de cycle des Masters. Il les a encouragé à faire davantage pour continuer leur formation jusqu'à l'obtention de leur Doctorat, et pourquoi pas le Professorat.