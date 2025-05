TCHAD

Tchad-Égypte : Le corridor transsaharien au cœur des discussions à l'initiative du Tchad

Alwihda Info | Par Peter Kum - 30 Mai 2025

Dans le cadre de sa visite officielle en Égypte, le Ministre tchadien des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien Routier, Amir Idriss Kourda, a tenu une réunion officielle ce lundi 26 mai 2025 avec Kamel El Wazir, Vice-Premier Ministre égyptien du Développement Industriel et Ministre de l’Industrie et des Transports.