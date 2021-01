Tchad : Élan de l'espoir lutte contre les préjugés sur la drépanocytose

L'association de lutte contre la drépanocytose "Élan de l'espoir" a formé du 27 au 31 décembre 2020, des jeunes drépanocytaires (pairs éducateurs) à N'Djamena. L'objectif est de mieux communiquer à travers les pairs éducateurs pour briser les préjugés sur la maladie mais aussi les aider à s'accepter avec la maladie.



"Les gens ne connaissent pas la drépanocytose. On dit que la drépanocytose c'est la sorcellerie, les esprits. C'est tout une panoplie de préjugés qui sont autour de cette maladie. Et avec ces ambassadeurs, je pense qu'on va mieux connaitre la drépanocytose", explique Saboura Dounia, présidente de l'association "Élan de l'espoir".



La formation s'inscrit dans le cadre du projet de la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes drépanocytaires, financé par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). "L'UNFPA nous soutient depuis un bon moment sur ce projet de la mère et de l'enfant", se félicite la présidente de l'association.