Tchad : Élargissement du champ d'action du Réseau des Organisations des Jeunes (ROJ) dans le département du Lac Iro

Lors de la cérémonie d'installation, le coordonnateur sortant du ROJ Lac Iro, Monsieur Abdoulaye Nabia, a présenté le bilan de son mandat, marqué par l'engagement de l'équipe à œuvrer pour le bien-être des jeunes du département. Il a toutefois souligné les défis rencontrés, notamment le manque de collaboration de certaines autorités locales.



Prenant ses fonctions, le nouveau coordonnateur, Monsieur Gali Takya, a exprimé sa conscience des responsabilités qui lui incombent et a pris l'engagement de travailler avec rigueur et discipline pour accroître l'implication des jeunes du Lac Iro dans les instances de prise de décision, promouvoir la culture de la paix et du dialogue intercommunautaire et encourager l'entrepreneuriat juvénile et l'innovation dans le domaine agro-pastoral.



Monsieur Mahady Nayalta, secrétaire général du département du Lac Iro, a quant à lui salué l'initiative du ROJ et a exhorté les jeunes à s'investir pleinement dans la construction d'un Lac Iro plus prospère et pacifique. Il a également invité les porteurs de projets innovants à soumettre leurs candidatures au programme RENFORT afin de stimuler le développement socio-économique de la région.



L'installation de la cellule départementale du ROJ dans le Lac Iro constitue une étape importante pour la consolidation de la paix, la promotion du développement durable et l'autonomisation des jeunes de la région.



En s'appuyant sur une approche participative et inclusive, le ROJ Lac Iro ambitionne de contribuer à l'émergence d'un département dynamique et résilient, où les jeunes jouent un rôle moteur dans le progrès socio-économique.