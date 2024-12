Tchad - Élections Couplées : Kanem dans la danse

La cérémonie s'est déroulée en présence de diverses personnalités, notamment les autorités administratives, les autorités militaires et traditionnelles, et Mme Mariam Ahmat Djemil, conseillère spéciale de la Présidence de la République.



Ce scrutin s'inscrit dans le cadre des efforts visant à garantir une gouvernance transparente et participative dans la Province du Kanem.





Dès son arrivée, le Gouverneur a remercié les électeurs pour leur mobilisation massive et leur engagement à accomplir leur devoir civique. Il a exhorté chacun à mener un travail transparent tout en respectant autrui, soulignant ainsi l'importance d'un processus électoral serein et respectueux.