Tchad-Emirats Arabes Unis : le Secrétaire d’Etat Emirati reçu par le Chef de l’Etat

Cette visite du Secrétaire d'État émirati intervient moins de deux semaines après la visite officielle du Président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, à Abu-Dhabi à l'invitation du Président des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.



Le séjour de la délégation émiratie à N'Djaména s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis, deux pays amis et deux peuples frères.



Outre le message verbal dont il est porteur, le Secrétaire d'État émirati aux Affaires Étrangères a déclaré avoir fait le déplacement au Tchad pour procéder à l'inauguration officielle de l'Hôpital Tchad-Émirats Arabes Unis construit à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Il souhaite également suivre personnellement les multiples volets de la riche et fructueuse coopération bilatérale entre les deux pays.



Cette rencontre entre les autorités tchadiennes et émiraties témoigne de l'excellence des relations diplomatiques qui existent entre ces deux nations. Elle marque également leur volonté commune de renforcer leurs liens économiques et politiques pour promouvoir un développement mutuel bénéfique pour leurs peuples respectifs.



L'Hôpital Tchad-Émirats Arabes Unis est un symbole concret de cette coopération bilatérale. Sa construction atteste non seulement de l'aide humanitaire apportée par les Émirats Arabes Unis au Tchad dans le domaine médical mais aussi des opportunités offertes par cette collaboration dans divers secteurs tels que l'éducation et l'économie.



La présence du Secrétaire d'État émirati aux Affaires Étrangères souligne donc l'intérêt porté par son pays envers le développement socio-économique du Tchad. Cette visite constitue une occasion privilégiée pour discuter des projets futurs et consolider davantage les liens déjà solides qui unissent ces deux nations.



Au-delà des aspects politiques et économiques abordés lors de cette rencontre officielle, il convient également d'accorder une attention particulière aux valeurs communes partagées par ces peuples fraternels. L'amitié qui unit le Tchad aux Émirats Arabes Unis repose sur une vision commune basée sur la paix, la stabilité régionale et la lutte contre toutes formes d'extrémisme violent.



Cette visite marquante du Secrétaire d'État émirati aux Affaires Étrangères vient renforcer davantage les relations bilatérales entre le Tchad et les Emirats Arabes Unis. Elle témoigne non seulement des efforts constants déployés par ces pays amis pour promouvoir leur coopération mutuelle mais aussi leur engagement commun en faveur d'un monde plus pacifique et prospère.