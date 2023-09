Tchad : Emmanuel Djékadom Mbainadji présente son livre sur l’entrepreneuriat et le rôle de l’État

Emmanuel Djékadom Mbainadji a présenté son livre le 9 septembre 2023 au CEFOD, intitulé "Entrepreneuriat et les enjeux de l'intervention de l'État".



L'auteur aborde la notion d'entrepreneuriat et souligne que, si se lancer dans l'entrepreneuriat est une chose, comprendre le rôle et les responsabilités de l'État dans ce contexte en est une autre.



De nombreux jeunes ayant des idées dans le domaine de la création d'entreprise, ainsi que ceux qui ont acquis des connaissances à ce sujet, se lancent dans l'entrepreneuriat avec l'espoir d'améliorer les conditions de vie de leurs familles, puis de contribuer au développement de leur pays. Ils fondent leurs projets sur des idées et des meilleures pratiques, tout en espérant que l'État améliorera le climat des affaires.



Ce livre explore les orientations visant à orienter la politique dans cette direction, mettant en évidence les mesures nécessaires à prendre. Il examine également quelques récits économiques qui illustrent l'utilisation de l'ingéniosité pour trouver des solutions efficaces. L'entrepreneuriat est au cœur du développement, et il nécessite une action concrète de la part de l'État pour réussir.



En fin de compte, cet ouvrage vise à informer les jeunes sur les idées et les meilleures pratiques pour se lancer dans les affaires tout en comptant sur une amélioration du climat des affaires grâce à l'intervention de l'État.