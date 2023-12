Tchad : Emmanuel Nadingar sensibilise le canton Beboni à voter pour le OUI

Pour cette 8ème étape du rendez-vous décisif qui déterminera la forme de l’Etat, pour le bien-être des filles et fils du Tchad, l’ancien Premier ministre et ancien secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Emmanuel Djelassem Nadingar a débarqué ce matin dans le canton Beboni, dans le département de la Nya.



Il est question de sensibiliser la population du canton à voter pour le OUI. L’objectif demeure le même, entrer en profondeur dans l’explication du contenu de la Constitution en cours.



Dans sa stratégie de campagne de proximité, les échanges se sont déroulés autour des leaders d’opinion (autorités traditionnelles, représentants des ferriques, représentants des groupements des femmes, responsables des associations de jeunes, le représentant des personnes vivant avec le handicap).



Attentifs et réceptifs, tous les représentants des différentes corporations, invités à l’occasion, sont tous convaincus par les innovations de la nouvelle Loi fondamentale qui prend en compte toutes les attentes de la population.



Tous les représentants présents, convaincus, sont motivés à relayer toutes ces nouvelles informations au sein de leurs bases respectives, afin que le OUI l’emporte dans le canton. Dans la foulée, Emmanuel Djelassem Nadingar appelle d’ores et déjà la population à aller retirer les cartes d’électeurs, pour accomplir ce noble devoir citoyen.