TCHAD

Tchad - Ennedi : un paradis caché au milieu du Sahara, à découvrir absolument !

Alwihda Info | Par Peter Kum - 4 Mars 2024

Le Tchad abrite de nombreux trésors naturels et culturels. Parmi eux se trouve Ennedi, une région située dans le nord-est du pays. Le nom Ennedi signifie "la bonne demeure" en langue des autochtones de cette terre, et ce nom est plus que justifié.