Tchad : Enquête de la CNDH sur le conflit meurtrier de Mandakao

Ce drame affreux, qui a fait une quarantaine de morts, ne pouvait laisser la CNDH insensible. Conformément à son mandat de promotion et de protection des droits de l’Homme, tel qu'explicitée dans la loi N°028/PR/2018 du 22 novembre 2018, la CNDH s'est déplacée à Mandakao pour compatir avec les familles endeuillées et enquêter sur les graves cas de violations des droits de l’Homme rapportés. L'objectif est d'adresser des recommandations aux autorités compétentes.







Témoignage et désolation sur le terrain



Sur la route de Mandakao, le Chef de mission Rotta Dingamadji Carlos et sa suite ont fait escale à la Préfecture de Baïnamar pour s’entretenir avec le préfet du département. Durant environ deux heures, le Préfet de Baïnamar a largement éclairé l’équipe de la CNDH sur le drame dont il a été personnellement témoin. Selon lui, aucun antécédent n’avait été signalé entre le village de Mandakao et les ferricks peuls ; les deux communautés y vivaient ensemble en symbiose depuis fort longtemps.





Après les explications du Préfet, la délégation a mis le cap sur Mandakao. Sur place, la désolation est totale. Dans les deux ferricks que compte le canton, on constate çà et là des cases brûlées et des ustensiles éparpillés. N’ayant plus de refuge et ne sachant où aller, femmes, enfants et hommes trouvent abri sous l’ombre des arbres. De l’autre côté des ferricks, le village de Mandakao s’est vidé de ses habitants. Ici, aucune trace d’être humain n'est visible ; la vie a fait place à un silence angoissant.







Appel à la paix et à la réconciliation



Dans sa quête de prôner la paix, la CNDH a échangé respectivement avec l'Association des peuls, le Chef de canton de Mandakao et le Sous-préfet. Elle a également profité de l'occasion pour présenter ses condoléances aux familles endeuillées et encourager les deux parties à cultiver la paix, la concorde et l’amour du prochain – en un mot, le vivre-ensemble pour une cohabitation pacifique.





Les représentants des familles endeuillées se sont relayés à leur tour pour exprimer leur gratitude envers la CNDH. Ils ont sollicité l'appui de cette autorité indépendante de promotion et de protection des droits de l'Homme pour les aider à se réconcilier, à retrouver le climat de familiarité qui existait entre eux, et à revivre enfin dans la paix et la quiétude.