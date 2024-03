Tchad – Enrôlement biométrique au Bac : Un « mercenaire endurci » débusqué à Mandelia

Voici la stratégie qu’il avait élaborée : le jour de la composition de l’examen, Djongbé Fabien (alias Bokhit Abdelmadjid Khamis) prévoyait de s’asseoir à côté d’un autre candidat, Bokhit Abdelmadjid Hachim. Ainsi, il aurait pu composer tranquillement et aisément le Baccalauréat à la place du vrai candidat, après avoir échangé les numéros de table. Heureusement, les opérateurs d’enrôlement de l’Onecs ont été vigilants et ont mis la main sur Djongbé Fabien. Il a été remis aux forces de l’ordre pour compétence.



Il semble que ce ne soit pas la première fois que Djongbé Fabien se livre à de telles pratiques. Des échanges téléphoniques avec le grand frère de Bokhit Abdelmadjid Hachim, nommé Moubarack, révèlent qu’il aurait déjà composé le Baccalauréat à la place de ce dernier, actuellement en Turquie.



La Direction des Examens et Concours exprime son indignation face à ce genre de fraude, qui ternit dangereusement l’image de cet examen. Elle souligne que cette pratique est savamment orchestrée et appuyée par la complicité de certains responsables d’établissement d’enseignement secondaire, motivés par des gains financiers. L’Onecs met en garde tous ceux qui s’adonnent à cette pratique et promet de diligenter une enquête pour démasquer tous les impliqués et invalider les candidatures frauduleuses. Les coupables devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes