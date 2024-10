Tchad : Enrôlement des nouvelles Recrues à l'Université de N'Djaména

Programme d'Enrôlement

Le programme d'enrôlement est organisé comme suit :



Lundi : Faculté des Sciences Exactes et Appliquées

Mardi : Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

Mercredi : Faculté des Sciences Humaines et Sociales

Jeudi :

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion

Faculté des Sciences de l’Éducation

Vendredi : Faculté des Sciences de la Santé Humaine

Samedi : Faculté des Lettres, Langues, Art et Communication

Horaires d'Enrôlement

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, et Samedi : 7h30 à 15h30

Vendredi : 7h30 à 12h

Une pause est prévue de 12h à 13h30.



Les nouvelles recrues sont invitées à se présenter selon le calendrier établi pour faciliter leur enrôlement.