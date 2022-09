Tchad : État fédéral, une solution contre la mauvaise gouvernance

Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, dit un adage populaire. C'est ainsi que l'État unitaire au Tchad a servi au profit des ténors du pouvoir. Cette forme a montré ses limites depuis plus de 62 ans.



Aujourd'hui, les adeptes du parti MPS veulent éviter la question de la fédération qui semble contrecarrer leur projet de pillage instauré depuis plus de 32 ans. Même si les larmes, salives et encres ont opté pour l'État fédéral. Les Mpistes veulent faire croire au peuple tchadien que la fédération est synonyme de division, dixit Haroun Kabadi Jacques, secrétaire général du parti.



Pourtant, ils ont échoué dans tous les domaines. Voire la simple combinaison urbanisation et industrialisation, après 19 ans d'exploitation du pétrole, sans évoquer la qualité de l'éducation et les services sanitaires. Nul ne s'étonne que le souci majeur du parti au pouvoir est de jouer sur l’expression « l'État unitaire fortement décentralisé », pour continuer à piller les ressources de toutes les localités du pays.



Pourtant, le fondateur du parti MPS, le maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, a évoqué la question de la fédération. Car il savait que son entourage est composé de voleurs de la République. Ce qui est difficile à comprendre, ces derniers n'ont pas investi les biens mal acquis, pour développer leurs localités.



Il est bien vrai que l'expérience des pays qui ont opté pour la fédération fait ressortir notamment la décentralisation comme norme des rapports entre le pouvoir central et les autres localités. À la laquelle se traduit la séparation des pouvoirs, l'émancipation. Malheureusement, le système État unitaire au Tchad a profité à un groupe clanique, amis et alliés qui ont le monopole de la gestion des biens publics, rendant ainsi la vie difficile au peuple tchadien.



Contrairement à ce qui passe actuellement à ce Dialogue national inclusif et souverain. L’État fédéral risque s'imposer, cette définition fédération renvoie à la division. Car aux grands maux, des grands remèdes, dit-on.