Tchad : Eugénie Laoula présente son nouvel ouvrage "Mon combat pour la culture Mboum"

Ce 25 mars 2023, à l'occasion d'une cérémonie de lancement officielle tenue au CEFOD, l'écrivaine Eugénie Laoula a présenté son dernier ouvrage intitulé "Mon combat pour la culture Mboum". Publié aux éditions "Les Impliqués", partenaire des Éditions L'Harmattan à Paris, l'ouvrage est sorti le 12 janvier 2023 et compte 115 pages avec 10 chapitres. Il est préfacé par le Professeur Boulada Jean-Prosper.



Appartenant à la communauté Mboum, qui se trouve à cheval entre le Tchad, le Cameroun et la Centrafrique, Eugénie Laoula est une promotrice d'initiatives culturelles remarquables telles que Les Soirées Traditionnelles Mboum et le Festival International de la Danse Mboum. Dans son ouvrage, elle pose plusieurs questions à travers différents chapitres tels que "Un Pas de Plus, Un Peuple fier de sa Culture", "Coup d'Essai, Toujours se battre", "L'Enthousiasme et la Motivation Décuplées", "La Fierté légitime de contribuer au rayonnement de la culture Mboum", "Le Défi d'ouverture à l'international", "Des Perspectives radieuses", etc. À travers ces questions, Eugénie Laoula explique comment son rêve banal est devenu réalité, ses difficultés et les déboires à caractère raciste qu'elle a rencontrés pour s'intégrer en France avec sa famille. Elle illustre également la géographie du peuple Mboum, réparti au Tchad, en Centrafrique et au Cameroun, à l'aide d'une carte. Elle décrit également la mise en place de son projet dès son retour en France et l'encouragement continu de son défunt père qui l'a guidée dans ses réflexions.



Selon Eugénie Laoula, cette fierté qui l'anime puise sa source dans l'amour qu'elle porte à son peuple, les Mboum. "La variété de son art, la beauté de son costume, le charisme de sa chorégraphie et la magie de ses rites initiatiques m'ont conduit à valoriser et promouvoir le peuple Mboum", affirme l'auteure.



Eugénie Laoula a passé plusieurs années en France avant de rentrer au Tchad où elle occupe aujourd'hui le poste de conseillère nationale. Elle a fondé en France l'Association Tchad Monts de Lam pour œuvrer au renforcement socio-éducatif de la culture Mboum.