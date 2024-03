Tchad : Evaluation des activités réalisées sur le terrain par MSF France, Suisse, Hollande et Waca

Les activités discutées lors de cette réunion sont principalement axées sur le soutien aux réfugiés et aux populations autochtones dans les zones d’accueil des réfugiés. Chaque organisation a présenté ses réalisations passées, les étapes à venir et les difficultés rencontrées.



Parmi les sujets abordés figuraient le partenariat avec les services de santé décentralisés, l’appropriation des activités par les acteurs nationaux et la stratégie de pérennisation des acquis. Le secrétaire général a également mis l’accent sur la lutte contre les épidémies et la recherche opérationnelle.



La gestion des ressources humaines et la conduite des activités dans les structures sanitaires ont également été discutées. Le secrétaire général a recommandé que les points focaux intègrent les équipes cadres des délégations provinciales de la santé pour renforcer la collaboration, la coordination et le déroulement des actions.



Enfin, il a exhorté les services techniques et les organisations de Médecins Sans Frontières à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à d’éventuelles situations.



Cette réunion a été initiée dans le but de mieux suivre et coordonner les activités de ces organisations qui interviennent sur le terrain pour soutenir les actions du ministère de la santé et de la prévention, en vue d’améliorer la prise en charge des populations vulnérables.