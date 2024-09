Tchad : Exercice de partenariat militaire entre GATA et pilotes Français

Les principaux objectifs comprenaient le maintien des compétences des GATA tchadiens, l’évaluation de leur aptitude à guider des frappes aériennes et le renforcement de la coopération militaire entre le Tchad et la France.



Formés par des spécialistes français en JTAC (Joint Terminal Attack Controller), les GATA ont réussi à coordonner efficacement avec les pilotes français pour réaliser des frappes simulées. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus, soulignant l'importance de cette collaboration pour la sécurité régionale.



Cet exercice renforce les liens militaires entre le Tchad et la France, contribuant à la formation continue des forces armées tchadiennes et à l'amélioration de leur capacité opérationnelle.

Cet exercice militaire franco-tchadien est un exemple concret de la coopération militaire entre les deux pays. Il souligne l'importance de la formation et de l'entraînement pour maintenir un niveau de préparation élevé des forces armées tchadiennes. Cette coopération contribue à renforcer la stabilité régionale et à faire face aux défis sécuritaires auxquels la région est confrontée.