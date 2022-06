Tchad : Expertise France s’engage dans la santé de la mère et de l’enfant

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets en faveur de la santé maternelle, néonatale et infantile en Mauritanie et au Tchad, Expertise France au Tchad lance son exposition photographique du 16 juin au 16 juillet 2022.



La cérémonie de lancement a eu lieu ce 16 juin 2022, à l’Institut Français du Tchad (IFT), en présence du ministre de la Santé publique, de l’ambassadeur de France au Tchad, des partenaires techniques et financiers, de sages-femmes et de plusieurs autres invités.



L’événement a été placé sous le slogan : « sages-femmes, un engagement pour la santé de la mère et de l’enfant ». Selon une étude menée, la Mauritanie et le Tchad sont particulièrement touchés par la mortalité maternelle et infantile.



Pour 100 000 naissances en Mauritanie, on dénombre 424 décès et pour 100 000 au Tchad, l’on compte 860 décès. Il faut se mette à l’évidence que cela explique que la mortalité néonatale touche 33 nouveau-nés sur 1000 au Tchad et 22/1000 en Mauritanie. Ainsi cela constitue l’un des taux des plus élevés au monde.



A cet égard, sur financement de l’AFD et du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, Expertise France met en œuvre, avec ses partenaires, trois projets dans le domaine de la santé maternelle, néonatale, infantile et de la santé sexuelle et reproductive : le projet Temeyouz en Mauritanie, MPACOS et Tisser au Tchad.



A travers ces projets, Expertise France entend agir sur le renforcement de la gouvernance du système de santé, des infrastructures, des capacités des personnels de santé, notamment sexuelle et reproductive, de qualité au Tchad et en Mauritanie. Sachant que « les sages-femmes jouent un rôle clé au cœur de ce dispositif », estime Expertise France, leur action est primordiale pour l’amélioration des soins, pour la santé de la mère et de l’enfant, et pour la sensibilisation des populations.



Engagées sur le terrain, les sages-femmes accompagnent les femmes dans leur parcours vers la maternité lors de l’accouchement, assurent le suivi et apportent les soins néonataux aux enfants