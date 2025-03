Tchad : Extension de l'aéroport de Faya, lancement du recensement des populations affectées

Le projet d'extension de l'aéroport de Faya, dans la province du Borkou, franchit une étape importante avec le lancement des travaux de recensement des populations affectées. Cette opération, qui a débuté le 10 mars 2025, vise à évaluer les coûts liés aux indemnisations et à établir des fiches individuelles pour garantir une indemnisation juste et transparente.





Une opération d'évaluation rigoureuse





Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Borkou, Général Djimta Ben Dergon, s'est rendu à la Délégation provinciale des infrastructures de Borkou pour superviser le lancement de cette opération. Conduite par M. Moussa Allatchi Kokoimi, la mission d'évaluation a pour objectif d'identifier les habitants concernés, de recenser leurs biens et d'établir des fiches individuelles conformes aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).





Respect des droits des populations locales





Cette démarche, qui se déroule en présence des chefs coutumiers et des populations impactées, assure un suivi rigoureux du projet dans le respect des droits des citoyens. Elle garantit également la transparence du processus d'indemnisation et permet de répondre aux préoccupations des populations locales.





Une étape clé pour le développement de l'aéroport





Le recensement des populations affectées est une étape clé pour la réalisation du projet d'extension de l'aéroport de Faya. Il permettra de déterminer les coûts liés aux indemnisations et de mettre en place un plan d'indemnisation équitable. L'extension de l'aéroport de Faya est un projet majeur pour le développement économique et social de la région du Borkou. Elle permettra d'améliorer la connectivité de la région, de favoriser les échanges commerciaux et de stimuler le tourisme.