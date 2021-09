Tchad : FHI 360 appuie le renforcement des capacités de la société civile

FHI 360 est une organisation de développement humain à but non lucratif dédiée à améliorer les vies de manière durable grâce aux solutions intégrées, conduites localement. Elle opère à travers plus de 70 bureaux dans le monde avec un personnel qui comprend des experts en santé, éducation, nutrition, environnement, développement économique, société civile, en genre, jeunesse, recherche de technologie, créant ainsi une association unique de compétences et capacités pour relever les défis du développement.



FHI 360 est présent au Tchad depuis 2019. La mise en œuvre du projet PReSCi contribuera à la promotion de la culture démocratique grâce à une participation civique accrue des citoyens, en soutenant les actions citoyennes inclusives pour la gouvernance et aussi la création des opportunités de collaboration entre la société civile, les médias, le secteur privé et les entités gouvernementales, a expliqué Cheick Diakité, directeur pays de FHI 360.



L'objectif de cette première rencontre est d'instituer les membres du comité aviseur, tout en présentant les objectifs et les activités du projet ainsi que ses attentes à l'endroit du comité aviseur qui va accompagner le projet tout au long de la mise en œuvre de ses activités.



Les résultats que le projet PReSCi doit atteindre sont les suivants : accroître la capacité des organisations de la société civile et du secteur des médias à soutenir et promouvoir la participation des citoyens à la gouvernance aux niveaux locaux et nationaux ; faire en sorte que les citoyens soient mieux informés sur leurs droits et devoirs civiques ; et contribuer à l'amélioration du cadre de collaboration entre la société civile et le gouvernement.