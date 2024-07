Tchad : FHI 360 organise sa quatrième réunion du comité aviseur

Ce 30 juillet 2024, à l'hôtel Résidence, FHI 360 a organisée sa 4ème réunion du comité aviseur qui se tiendra du 30 au 31 juillet 2024.



Cette réunion était présidée par le directeur pays de FHI 360, Kongobe Diddy, regroupera tous les membres du comité, l'USAID, le Centre National des Curricula et le représentant des départements des ministères sectoriels.



Depuis sa mise en place, le 07 septembre 2021, le comité aviseur continue de jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre du PReSCi, à travers les orientations les conseils ; traite des questions stratégiques liées au genre et l'inclusion sociale et œuvre pour la promotion de l'éducation civique, à la gouvernance, l'émergence de la société civile au Tchad.



Il est à noter que cet espace de dialogue, de concertation et de collaboration regroupe différentes parties prenantes au projet, notamment, les acteurs gouvernementaux la société civile, les médias et le secteur privé, qui échangent en continu autour des activités du projet PReSCi.



Cependant, l’objectif global de cet atelier permettra à l'ensemble des membres du comité d'échanger sur les réalisations durant les 5 années de la mise en œuvre du projet renforcement de la société civile, mais aussi, de partager les défis rencontrés, afin de recevoir les orientations utiles pour les actions futures, notamment en fonction des nouvelles données du contexte et d'éventuelles opportunités.