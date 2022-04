Tchad : FHI360 appuie le processus de réactualisation des manuels d’éducation civique et morale

Des propositions concrètes sur le contenu des manuels ont été faites et de nouvelles thématiques émergentes identifiées, qui serviront dans les prochaines semaines, à la réactualisation des manuels.



A la fin des travaux, les participants ont unaniment exprimé une grande satisfaction, remercié l’USAID qui est le partenaire financier du projet mais aussi FHI360 qui en est le partenaire technique. A l’endroit du gouvernement tchadien, les participants à l’atelier ont formulé une recommandation, celle d’appuyer le processus de réactualisation des manuels d’éducation civique et morale. Ils ont enfin recommandé à l’USAID et FHI360 de maintenir le même élan dans leur appui. Les allocutions du Directeur de FHI360 et du Représentant du Directeur Général du Centre National des Curricula ont clôturé les travaux d’atelier.