Tchad : FIADPUP et THEMACULT, célébration des arts pour la tolérance et la paix

La 10ème édition du FIADPUP, couplée aux festivités marquant le 35ème anniversaire du THEMACULT, se déroulera du 1er au 5 juillet 2024.



Durant ces 5 jours, plusieurs activités auront lieu avec la participation de compagnies et troupes artistiques nationales et internationales, dont la présence de l'artiste peintre burkinabé Mariam Sougué, accueillie en résidence de création en art plastique. Il y aura également des ateliers de formation, des expositions d'œuvres plastiques et dramatiques, ainsi que des spectacles et des rencontres professionnelles.



Une visite guidée des différents stands a mis un terme à la cérémonie de lancement officiel.