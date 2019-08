Tchad : Face à "l'injustice", la famille royale du Ouaddaï fait recours à Dieu

Le centre Abdoulaye Ibnou Abbass d'Abéché pour la mémorisation du saint Coran et des droits islamiques a reçu ce samedi soir la visite d'une délégation conduite par Yakhoub Saleh Ourada II.



À l'entame de cette visite, les jeunes mémorisateurs du saint Coran ont récité des versets coraniques.



Prenant la parole, le modérateur Cheikh Mahamat Tahir Ahmad Bourma, représentant du centre, a fait savoir aux apprenants que cet espace a été offert par le Sultan Ibrahim Mahamat Ourada I.



"Nous les remercions pour cette visite et implorons Dieu pour que les choses reviennent à la normale dans le royaume du Ouaddaï. Nous resterons à vos côtés par l'imploration à Dieu afin que la paix règne dans le Ouaddaï", a-t-il déclaré.



Pour sa part, Mahamat Youssouf Senoussi Ourada II a remercié les responsables et les apprenants. Il leur a demandé d'implorer Allah pour que "les choses reviennent à la normale dans le Sultanat du Ouaddaï, dans la province du Ouaddaï ainsi qu'au Tchad."