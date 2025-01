Tchad : Face à l'urgence sanitaire, journalistes formés pour lutter contre le fléau du tabac et de l'alcool

Objectif de la Formation



Contexte Inquiétant



Statistiques Alarmantes



Initiatives Gouvernementales

Décret nº1522 (2019) : Interdiction de fumer dans les lieux publics, de travail et dans les transports.

Décret nº2835 (2022) : Interdiction de la fabrication, de l'importation, de la vente, de la distribution et de la consommation des alcools frelatés.

Témoignages et Études



Exposition au Tabagisme Passif



Conséquences Sanitaires

Le ministère de la Santé publique du Tchad a organisé un atelier de formation ce matin dans la salle multimédias du ministère, visant à renforcer les capacités des journalistes sur les problématiques liées à la consommation de tabac, d'alcool et de drogues.Cette formation a regroupé une cinquantaine de journalistes provenant d'organes de presse publics et privés de N'Djamena. Elle a abordé les conséquences néfastes des boissons alcoolisées, notamment celles frelatées, ainsi que la consommation de tabac.La consommation de tabac et d'alcools frelatés augmente à un rythme alarmant dans la région, et le Tchad n'échappe pas à cette tendance. Selon un rapport de la deuxième conférence du Comité Technique Consultatif Africain sur la lutte antitabac et le développement, tenue en 2024 à Accra, l'Afrique représente un environnement propice au développement des industries du tabac, en raison de sa pauvreté et de sa population jeune, souvent vulnérable.Alors que la prévalence du tabagisme décroît mondialement (18% en 2000 à 9,5% en 2022), l'usage du tabac en Afrique a augmenté, passant de 52 millions en 2000 à 84 millions en 2024.Pour contrer ce phénomène, le gouvernement tchadien a adopté plusieurs décrets :La coordinatrice du programme national, Dr Nenodji Mbairo, a souligné que bien que les données sur les intoxications par alcools frelatés ne soient pas bien documentées, des cas de décès liés à leur consommation sont régulièrement rapportés.Dr Djimtogan Prosper, second facilitateur, a précisé que le tabagisme est un fléau mondial touchant particulièrement les jeunes. Selon une étude menée en 2024, la prévalence du tabagisme parmi les adolescents et jeunes adultes de 18 à 40 ans à N'Djamena est de 82%, avec une initiation moyenne à 19 ans.Environ 44,5% des enfants ont déclaré être exposés à la fumée de cigarette dans des lieux publics fermés, et 23,3% à domicile.Le tabac a d'énormes conséquences sur la santé, notamment le cancer, en particulier le cancer du poumon. Les recherches montrent que le tabagisme est responsable d'un tiers des cas de cancer, avec 90% des cas de cancer du poumon liés au tabagisme actif et 5% au tabagisme passif.Cette formation vise à sensibiliser les journalistes afin qu'ils puissent informer et éduquer le public sur ces questions cruciales pour la santé publique au Tchad.