Tchad : Fatima Goukouni Weddeye obtient l’adhésion des chefs traditionnels au projet de Constitution

Mme Fatima Goukouni a souligné aux dirigeants traditionnels que la province du Tibesti, célèbre pour son hospitalité légendaire et historique, ne nécessite pas de fédéralisme. Vous êtes le représentant de la population. Elle insiste : "Il n'y a pas mieux que vous pour convaincre vos administrés de voter OUI le 17 décembre 2023".



Les dirigeants des cantons et leurs représentants ont pris la décision de persuader les citoyens de s'inscrire au projet de Constitution. Ils soutiennent sans réserve la responsable de la Coalition pour un OUI au référendum constitutionnel. En Tibesti, vous n'avez plus besoin de battre des campagnes. L'un des chefs traditionnels rassure : "Vous êtes notre fille, notre sœur et sachez que vous êtes sur un terrain conquis."