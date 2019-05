Tchad : Fatimé Abdoulaye, héroïne national de la vaccination, édition 2019

Le ministère de la Santé publique a désigné Fatimé Abdoulaye Djidda en tant qu'héroïne de la vaccination au Tchad pour l'édition 2019. Elle a été distinguée grâce à ses résultats exceptionnels sur la vaccination de routine, au Centre Roi Fayçal, et ses compétences exemplaires.



Au cours du mois d'avril 2019, Fatimé a vacciné 133 enfants contre la bacille de calmette et guérin, 538 enfants du vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite et l'influenza, 191 enfants du vaccin contre la polio, 213 enfants du vaccin anti-rougeoleux et 429 enfants du vaccin anti-tétanique.



Ses exploits seront mentionnés lors de la 72ème Assemblée mondiale de la santé à Genève, en Suisse.



Une mère de quatre enfants



Née le 5 Avril 1965, Fatimé Abdoulaye Djidda est une mère de 4 enfants et veuve depuis 1998. Elle a été formée à l'école Nationale des Agents Sociaux à N'djaména et a gradué en qualité d'Agent Technique de Santé en 1989.



Elle a intégré la fonction publique la même année et occupa des postes d'Agent Technique de Santé dans différentes institutions sanitaires de N'djaména jusqu'en 2003. En 2005, elle devient Responsable du Programme Élargi de Vaccination (PEV) du Centre de Santé Roi Fayçal.