Tchad : Fatimé Goukouni Weddeye renforcée avec de nouveaux portefeuilles ministériels

Une cérémonie de passation de service au ministère des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie a eu lieu ce 3 janvier 2023 en présence du ministre secrétaire général du gouvernement.



Lors de son discours, la ministre entrante des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie, Fatime Goukouni Weddeye, a souligné son engagement à servir la République en optimisant le développement des secteurs concernés. Elle a reconnu l'importance vitale des transports et de l'aviation civile pour l'économie du Tchad, un pays enclavé dépendant fortement des importations. Elle a insisté sur la nécessité de transformer cet enclavement en opportunité et de réduire le coût de la vie, lié au coût des transports.



Elle a également évoqué l'importance d'améliorer le système de transports et d'échanges ainsi que l'efficacité des services météorologiques pour fournir de meilleures prévisions. La ministre a exprimé sa gratitude au Président de Transition et au Premier Ministre, Dr. Succès Masra, pour leur confiance et a appelé les collaborateurs du ministère à travailler avec détermination et volonté pour servir au mieux les intérêts des citoyens tchadiens.