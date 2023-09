Tchad : Fatimé Zakaria appelle à la sensibilisation des jeunes filles sur l'utilisation des smartphones

Dans le cadre de la septième édition du forum sur la gouvernance de l'internet au Tchad, qui s'est tenu sous le thème "Qualité de Service (QoS) des Réseaux Mobiles au Tchad et Expérience Consommateur : Mesure et Amélioration", Fatimé Zakaria, cadre engagée, a émis une recommandation importante. Elle a souligné la nécessité pour les associations œuvrant dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) en faveur des femmes, de sensibiliser davantage les jeunes filles à l'utilisation des smartphones.



Le smartphone est devenu un appareil incontournable dans notre vie quotidienne, offrant un accès à un monde de connaissances, de communication et de divertissement. Cependant, de nombreuses jeunes filles au Tchad investissent dans ces téléphones sans nécessairement comprendre pleinement leur importance en termes de contenu et d'intérêt, ni comment en tirer pleinement profit.



Fatimé Zakaria a mis en avant cette préoccupation lors du forum, mettant en lumière l'opportunité manquée pour de nombreuses jeunes filles d'explorer les possibilités offertes par leur smartphone. Elle a insisté sur l'importance de la sensibilisation pour encourager une utilisation plus éclairée de ces dispositifs, qui peuvent ouvrir des portes vers l'éducation, l'entrepreneuriat et la participation à la société numérique.