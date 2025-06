Tchad - Faya : Le conseil communal lance sa première session ordinaire de 2025

Le maire de la ville, Monsieur Mahamat Allafouza Darkallah, a exprimé sa gratitude envers ses collègues et souligné l'importance de l'accompagnement des autorités tutelles et des partenaires. Cette session permet aux élus locaux de discuter et de tracer leurs plans d'action pour la commune.





À cet effet, le maire a précisé que la session portera notamment sur la réforme administrative municipale et l'adoption du budget 2025. Il a exprimé son espoir que les travaux aboutissent à des décisions importantes pour le développement de la ville de Faya.