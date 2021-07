Tchad : Félix Nialbé insiste sur un dialogue inclusif pour des orientations incontestables

"Nous restons confiants que la transition mise en place respectera les dispositions de la charte qui stipule à l'article 97 que la durée de la transition est de 18 mois", a affirmé Romadoumgar Félix Nialbé.



L'URD exhorte les organes en charge de la transition à tout mettre en œuvre pour que l'organisation et la tenue du dialogue, tant souhaité par le peuple, soient réellement inclusif et copié sur le modèle de la conférence nationale souveraine de 1993 afin d'accoucher des textes réalistes qui donnent des orientations incontestables au pays qui a nécessairement besoin d'une restructuration administrative profonde pour être viable.



Le parti de Romadoumgar Félix Nialbé a transmis une feuille de route, élaborée en sept points, aux partenaires étrangers impliqués dans le suivi de la transition.



Répondant à une question d'Alwihda Info sur la probabilité de la prolongation du délai de transition, Romadoumgar Félix Nialbé a indiqué : "nous ne serions pas contre la prolongation du mandat de la transition si les conditions pour la formation du nouveau Conseil national de transition ne sont pas réunies et si les Tchadiens ne s'entendent pas pour la formation de ce conseil avec une conférence nationale souveraine pour une organisation des élections libres. Mais nous n'accepterons pas la prolongation du délai de la transition lorsque toutes les conditions sont réunies avant le délai de 18 mois prévu".