Tchad : Férié le 21 avril 2025 pour la Fête de Pâques

Cette décision a été annoncée par Monsieur Abdoulaye Mbodou Mbami, Ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, en accord avec les dispositions de l'article 1er du Décret N°413/PR/MFPTEM/97 datant du 30 septembre 1997, qui établit la liste et le régime des jours fériés et chômés au Tchad.





Information aux Travailleurs des Secteurs Public et Privé





Dans son communiqué officiel, le ministre a tenu à informer l'ensemble des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé de cette mesure. Ce jour de congé national leur permettra de célébrer la fête de Pâques dans un esprit de recueillement et de partage avec leurs familles et leurs communautés.