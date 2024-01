Tchad – Festival Dary 5 : la Province du Lac a offre une présentation riche en diversité culturelle, artistique et savoir-faire

Originaire de l'ouest, dans les eaux profondes du lac Tchad, cette province est réputée pour sa richesse en produits locaux tels que le tissu traditionnel, les produits de vannerie, le savon à base de la spiruline et des chaussures en bois. De plus, elle a enchanté l'auditoire avec une variété de danses traditionnelles telles que la danse Damboula, Tarafa et Ganga Kolo qui symbolisent la paix et la cohabitation pacifique.



En outre, l'art culinaire local a également été mis en avant avec des plats tels que Moula Youde Leyine Bè Daraba Yabis et Eche Ana Massar. La délégation a également offert un cadeau symbolique à toutes les autres délégations présentes : celui de la paix et du vivre-ensemble prôné par les hautes autorités du pays.



Lors de cette soirée mémorable, la Province du Lac a su captiver tous les spectateurs avec leur danse royale. Bravo au Lac pour cette représentation remarquable!