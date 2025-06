Tchad : Fête de l'Aïd El Adha, la journée de vendredi 06 juin 2025 fériée et chômée

À l'occasion de la Fête de l'Aïd El Adha et conformément à l'article 1% du Décret n°413/PR/MFPTEM/97 du 30 septembre 1997, portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé que la journée du vendredi 06 juin 2025, est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national.



Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du samedi 07 juin 2025 reste ouvrable pour les services qui ordinairement la consacrent comme journée de travail.