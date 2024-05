Tchad : Fin d'un atelier hybride sur le financement climatique à N'Djamena

L'atelier a réuni plus de 100 participants, dont des représentants du gouvernement, du secteur privé, de la société civile et des partenaires internationaux. Les participants ont discuté des défis et des opportunités liés au financement climatique au Tchad, et ont identifié des stratégies pour catalyser les flux de financement et d'investissement climatiques vers le pays.



Parmi les principales conclusions de l'atelier figurent la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes impliquées dans le financement climatique, améliorer l'accès à l'information sur les opportunités de financement climatique, renforcer les capacités des institutions nationales en matière de gestion du financement climatique et développer des instruments financiers innovants pour mobiliser des investissements climatiques.



Les participants à l'atelier ont également convenu de créer une plateforme nationale de financement climatique qui permettra de faciliter la coordination et la collaboration entre les différentes parties prenantes.



Le Tchad est un pays particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Les sécheresses, les inondations et les autres événements climatiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et graves, ce qui a un impact négatif sur les moyens de subsistance des populations et sur le développement économique du pays.



Le financement climatique est essentiel pour aider le Tchad à s'adapter aux effets du changement climatique et à renforcer sa résilience. L'atelier de N'Djamena a été une étape importante dans le processus de mobilisation des ressources financières nécessaires pour faire face aux défis du changement climatique au Tchad.