Tchad: Fin de Mission pour l'Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif après plus de deux années passées à la tête de la diplomatie tchadienne

Durant son mandat, Mahamat Saleh Annadif a joué un rôle essentiel dans les relations diplomatiques entre le Tchad et d'autres pays. Son expérience et sa connaissance approfondie des affaires internationales ont permis d'établir des liens solides avec divers partenaires internationaux.



Sous sa direction, le Tchad a renforcé ses relations bilatérales avec plusieurs pays clés. Ces partenariats ont favorisé un échange fructueux dans divers domaines tels que l'économie, la sécurité et les droits humains. L'ambassadeur Annadif a également représenté avec succès le Tchad lors de conférences internationales importantes, mettant en avant les intérêts du pays sur la scène mondiale.



Mahamat Saleh Annadif, né en décembre 1956 à Arada, est un diplomate et homme politique tchadien. Il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères du Tchad de 1997 à 2003, puis a repris ce rôle en 2022. En outre, il a travaillé comme diplomate pour l’ONU, notamment en tant que chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) à Bamako de 2015 à 2021. Plus récemment, il est devenu chef du bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.



En janvier 2024, Mahamat Saleh Annadif a été reconduit dans le gouvernement de Succès Masra1. Actuellement, il occupe le poste de Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS). Il est également impliqué dans la diplomatie tchadienne, ayant été nommé ministre d’État, ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Premier ministre Saleh Kebzabo. Récemment, il s’est rendu à Kampala, en Ouganda, pour participer aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire au 19ème Sommet du Mouvement des Non-alignés.



Abdramane Koulamallah, quant à lui, prend la relève en tant que chef de la diplomatie tchadienne. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions diplomatiques.